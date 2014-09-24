Вночі в Донецьку тривали бої, снаряд влучив у житловий будинок

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Донецької міської ради.

«Ніч на 24 в Донецьку пройшла неспокійно. О 23.55 в результаті бойових дій було пошкоджено устаткування на трансформаторній підстанції "Шверніка" в Куйбишевському районі, що призвело до знеструмлення 80 підстанцій. Близько 2.30 снаряд влучив у 4-квартирний житловий будинок №25 по вулиці Менжинській у Київському районі. Дві квартири знищено повністю», - йдеться у повідомленні.

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Також у повідомленні зазначається, що станом на 10.00 в Донецьку тихо, комунальні служби і аварійні бригади підприємств займаються ліквідацією наслідків нічного буревію. Дерева, що впали, не лише спричинили збій у русі громадського транспорту, але й стали причиною пошкодження газопроводів практично в усіх районах.

Оскільки складні погодні умови і шквальний вітер обмежують застосування автовишок, сьогодні «Донецькміськгаз» зосередив зусилля на відновленні газорозподільних пунктів на вулицях в Київському, Пролетарському, Куйбишевському і Ленінському районах. На період відновлювальних робіт можливі короткочасні відключення подачі газу на вулицях, де проводитиметься ремонт, попередили у міськраді.

Також повідомляється, що автобуси комунальної власності і маршрутні таксі працюють у штатному режимі.

При цьому в деяких районах виникають складнощі з рухом електротранспорту – через те, що гілки або цілі дерева впали на контактні мережі, не курсують трамваї №№ 10, 11, 8, 16, 15, а також тролейбус №14.