Політика окупаційного режиму в Криму спрямована на створення хаосу - депутат

Політика окупаційного режиму в Криму спрямована на те, щоб створити хаос.

Про це під час круглого столу в рамках проекту «Схід+Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і Телевізійною службою новин каналу «1+1», cказав народний депутат України (фракція ”Свобода”), уродженець Євпаторії Едуард Леонов.

Читайте такожКрим можуть звільнити від окупації політично-військовими засобами - політолог

«У мене складається враження, що політика путінського режиму спрямована на те, щоб створити хаос в Криму, поставити поза законом, навіть в РФ, якомога більше людей і якимось чином провести заміну населення Криму. Мені здається, що саме в цьому полягає зараз політика Путіна – витіснити максимальну кількість – або в РФ, або в Україну теперішніх мешканців Криму. Навіть ті, хто виступав з триколорами проти України, є у числі тих, кого зараз дискримінує режим Путіна», - сказав він.