«Айдар» затримав луганського чиновника, який підозрюється у співпраці з ЛНР

Як повідомив УНІАН представник "Айдара", Савенка було затримано на блокпосту в місті Щастя під час спроби виїхати з Луганська.

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"Савенко підозрюється у співробітництві з «ЛНР» і виконанні вказівок першого заступника мера Луганська Маноліса Пілавова, який підпорядковується ЛНР", - відзначив "айдаровець".

На даний час Савенко надає покази.