«Айдар» затримав луганського чиновника, який підозрюється у співпраці з ЛНР
11:12, 26 вересня 2014Політика
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Батальйон «Айдар» 25 вересня затримав заступника начальника департаменту Луганської міської ради з питань внутрішньої та інформаційної політики і роботи з депутатами Олександра Савенка, який підозрюється у співробітництві з терористичною організацією «Луганська народна республіка».
REUTERS
Як повідомив УНІАН представник "Айдара", Савенка було затримано на блокпосту в місті Щастя під час спроби виїхати з Луганська.
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"Савенко підозрюється у співробітництві з «ЛНР» і виконанні вказівок першого заступника мера Луганська Маноліса Пілавова, який підпорядковується ЛНР", - відзначив "айдаровець".
На даний час Савенко надає покази.
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