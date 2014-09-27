У Донецьку внаслідок обстрілу загинув мирний мешканець - міськрада

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької міської ради.

У повідомленні зазначили, що сьогодні близько 15.00 обстрілу зазнав Куйбишевський район - внаслідок цього загинув один мирний житель, від попадання снарядів постраждав житловий будинок на вулиці Стратонавтів, повністю знищено гараж.

Читайте такожНіч у Донецьку пройшла спокійно, але ранок почався з залпів Станом на сьогоднішній вечір обстановка в Донецьку залишається напруженою, про залпи та вибухи повідомляють жителі Петровського та Кіровського районів, сказано в повідомленні.

Також у міськраді констатували, що протягом дня енергопоставляючі підприємства усували обриви й відновлювали лінії.

За інформацією КП «Донецькміськводоканал», водопровідні вузли, крім Південного, набрали необхідні рівні і після 19.00 почнуть подавати воду споживачам.

Раніше повідомлялося про артобстріл одного з блокпостів на в'їзді до Маріуполя.