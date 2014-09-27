Петренко: Рада повинна йти шляхом реформ, інакше Росія знищить нас як державу

Про це в ефірі програми "Шустер Live" заявив міністр юстиції Павло Петренко, повідомляє "ГОРДОН".

"Новий парламент, якщо він не зміниться якісно, згорне процес люстрації, і ми знову повернемося на 10 років назад, будемо тупцювати на місці. Будуть чиновники, які будуть красти гроші з бюджету, будуть політики, які будуть мати зв'язки з олігархами і бізнесом, які будуть по телевізору розповідати, як вони хочуть, щоб в Україні за один день все стало добре, але насправді добре буде ставати тільки у них особисто і в їхніх родинах", - сказав Петренко.

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За його словами, новий парламент і нова коаліція повинні йти шляхом реформ, інакше Росія скористається ситуацією і "знищить нас як державу".

"Зараз - виклик для всієї країни. Якщо ми зробимо помилку, вона буде фатальною", - сказав Петренко.

Кабінет міністрів України передав в Адміністрацію президента завізований прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком закон "Про очищення влади" з пропозицією його підписати.

16 вересня Верховна Рада прийняла у другому читанні закон "Про очищення влади".

25 вересня спікер Верховної Ради Олександр Турчинов підписав закон про люстрацію.