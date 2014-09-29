Бійці батальйону «Січ» знищили десяток сепаратистів за одну ніч «перемир’я»

За бійцями батальйону «Січ» було закріплено 4 блокпости: 26, 27, 28 та Д1. Як відзначають військові, на жодному із блок-постів не було спокійної ночі, незважаючи на перемир’я.

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Зокрема, бійцями «Січі» на блок-посту Д1 за ніч було знищено близько 10-ти сепаратистів. Вдалося знищити автівку із сімома терористами, які намагалися манівцями під’їхати до позиції українських військових, повідомляє Обозреватель.

Також поблизу блок-посту було знищено диверсійну групу терористів, яка тричі за ніч намагалася проникнути на підконтрольну українським військовим територію.

«Бійці батальйону «Січ» виїхали на передову, аби допомогти нашим військовим у охороні підконтрольних нам територій. Про наступ зараз не йдеться, адже у нас так зване «перемир’я». Завдяки нашим бійцям багато хлопців, що знаходяться вже близько місяця в зоні АТО змогли нарешті нормально відпочити за останній час, бо заміна їхня не поспішає їхати», – розповів командир 1-ї роти батальйону ОП «Січ» Богдан Павлик.

Павлик також повідомив, що вночі бійці «Січі» завдяки тепловізору виявили автівку із відключеними фарами, яка рухалась у напрямку блок-посту, і знищили її завдяки швидкому реагуванню та співпраці із Нацгвардією і бійцями «Київської Русі».

«Січовці» також виявили місця розміщення ворожих снайперів і передали їх координати «Київській Русі», яка декількома залпами із БРДМ знищила снайперські позиції.

Бійцям «Січі» на 27-му блок-посту вдалося затримати так звану «гуманітарку» для сепаратистів – 10 ящиків горілчаних виробів та хліб, які сепаратисти везли до Горлівки.

«Ми зупинили авто із підозрілим вантажем. Коли перевірили вміст автівки, виявили там 10 ящиків горілчаних виробів. Перевізники, до речі, особи кавказької національності, намагалися із нами всіляко домовитися, аби ми пропустили їхню «гуманітарку» до Горлівки. Розвантаживши машину, водії думали, що ми залишимо все собі. Натомість, наші бійці показали, що буде із кожним посібником сепаратистів або ж із підозрілою «гуманітаркою» – усі 200 пляшок горілки були показово розстріляні», – розповів боєць батальйону «Січ» Сергій Сергійович.

Нагадаємо, батальйон особливого призначення «Січ» вирушив у зону АТО 26 серпня. Більшість складу батальйону – члени ВО «Свобода». Народні депутати «Свободи» почергово супроводжують бійців під час перебування на сході.