54% виборців не згодні жертвувати частиною території в обмін на мир - опитування

Про це свыдчать результати опитування GFK.

Під час опитування респондентам було запропоновано визначитися, яке з двох міркувань їм ближче: «краще "поганий мир", досягнутий за рахунок передачі частини українських територій під контроль Російської Федерації, ніж продовження війни» чи «краще не здаватись, продовжувати військові дії, але не віддавати агресору ні п'яді української землі».

Читайте такожОсобливий статус Донбасу не означає припинення АТО - радник президента

Найвищий рівень підтримки теза про продовження військових дій отримала серед мешканців північного регіону, киян та мешканців західного регіону України (66-65%), найнижчий – серед представників південного та східного (40-37%).

Для 31% респондентів ближчим виявився перший із запропонованих варіантів – «краще "поганий мир", досягнутий за рахунок передачі частини українських територій під контроль Російської Федерації, ніж продовження війни».

Ще 15% респондентів не змогли надати перевагу ні першому, ні другому варіанту.

Далі респондентам запропонували визначитися, чи підтримали б вони мир, досягнутий за рахунок передачі частини українських територій під контроль Російської Федерації, якщо на території, яку буде передано, опиниться «населений пункт, в якому особисто Ви проживаєте».

Понад три чверті опитаних (76%) не готові погодитися на такий мир, і лише 16% готові піти на передачу під контроль Росії свого населеного пункту заради збереження миру, ще 9% респондентів важко відповісти.

І якщо чоловіки більшою мірою підтримують тезу про те, що краще не здаватись, продовжувати військові дії, але не віддавати агресору ні п'яді української землі, ніж жінки (60% проти 49%), то територію, на якій знаходиться населений пункт респондента, віддавати під контроль Російської Федерації в обмін на мир майже однаковою мірою не готові ні чоловіки, ні жінки (78% і 74% відповідно).

Цікавим є також і те, що лише половина представників південної і східної України, які погодились із твердженням, що краще "поганий мир", досягнутий за рахунок передачі частини українських територій під контроль Російської Федерації, ніж продовження війни, готові заради збереження миру віддати під контроль Росії населений пункт, у якому вони проживають.

Опитування проводилося GfK Ukraine на замовлення Громадської організації «Фонд «Відкрита політика» протягом 24-28 вересня 2014 року. Обсяг вибірки: 976 респондентів, які не відкидають можливість взяти учать у виборах до Верховної Ради України, віком від 18 років (відповідно до національної репрезентативної вибірки). Опитування проводилось методом телефонного інтерв'ю (дзвінки на мобільні номери). Максимальна похибка – 3,1%