Рада розгляне антикорупційні законопроекти 7 жовтня

На позачерговому засіданні депутати планують розглянути законопроекти, схвалені Кабміном.

7 жовтня відбудеться позачергове засідання Верховної Ради. Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу голова Верховної Ради України Олександр Турчинов. Читайте такожКабмін схвалив низку антикорупційних законопроектів Він зазначив, що на позачерговому засіданні розглядатимуться антикорупційні законопроекти, запропоновані Кабінетом міністрів України.

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