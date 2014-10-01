Екс-глава МЗС Чехії: якщо Києву не допомогти зброєю, Путін зжере Україну частинами

Таку думку висловив колишній мінстр закордонних справ Чехії Карел Шварценберг (очолював МЗС Чехії в 2007-2009 роках та в 2010-2013 роках) в інтерв'ю німецькій газеті Rheinische Post, передає DW.DE.

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Він закликав країни Заходу надати Україні зброю, щоб допомогти в боротьбі з проросійськими сепаратистами. "Ми також повинні допомогти Україні зброєю. Інакше в країни нема жодного шансу в боротьбі проти краще озброєних і підготовлених російських військ, і Володимир Путін зжере Україну частинами", - заявив колишній дипломат

Водночас Карел Шварценберг розкритикував позицію Німеччини, в якій багато хто, на його думку, заплющує очі на реальність сучасної Росії. "Багато хто хотів би сприймати те, що відбувається, як непорозуміння. Вони згадують, як Володимир Путін виступав у Бундестазі, промовляючи німецькою мовою, і думають про плідну співпрацю з Росією", - зауважив Карел Шварценберг. У зв'язку з цим колишній чеський міністр додав, що ці люди сприймають актуальні події під гаслом "не може бути того, чого бути не повинно".