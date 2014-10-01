Екс-глава МЗС Чехії: якщо Києву не допомогти зброєю, Путін зжере Україну частинами
Якщо Україні не допомогти зброєю, то президент Росії Володимир Путін зжере її частинами.
Таку думку висловив колишній мінстр закордонних справ Чехії Карел Шварценберг (очолював МЗС Чехії в 2007-2009 роках та в 2010-2013 роках) в інтерв'ю німецькій газеті Rheinische Post, передає DW.DE.
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Він закликав країни Заходу надати Україні зброю, щоб допомогти в боротьбі з проросійськими сепаратистами. "Ми також повинні допомогти Україні зброєю. Інакше в країни нема жодного шансу в боротьбі проти краще озброєних і підготовлених російських військ, і Володимир Путін зжере Україну частинами", - заявив колишній дипломат
Водночас Карел Шварценберг розкритикував позицію Німеччини, в якій багато хто, на його думку, заплющує очі на реальність сучасної Росії. "Багато хто хотів би сприймати те, що відбувається, як непорозуміння. Вони згадують, як Володимир Путін виступав у Бундестазі, промовляючи німецькою мовою, і думають про плідну співпрацю з Росією", - зауважив Карел Шварценберг. У зв'язку з цим колишній чеський міністр додав, що ці люди сприймають актуальні події під гаслом "не може бути того, чого бути не повинно".