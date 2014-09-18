Агресія Росії може перекинутися і на інші країни світу - Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України заявив на спільному засіданні палат Конгресу США сьогодні у Вашингтоні. «Російськомовне населення стало причиною розпалити війну. Окрім України російськомовне населення проживає зараз в Молдові, Грузії, Казахстані, Балтійських країнах, Польщі і навіть є велика більшість російськомовного населення в Німеччині, Болгарії. Молдова, Грузія, Україна. Хто наступний?», - зазначив Порошенко. За його словами, навіть НАТО «зараз зазнає ризику». Порошенко нагадав, що Росія, щоб підкреслити це «за два дні після відвідування Обамою Естонії, в день закінчення саміту в Естонії, офіцер Естонії зазнав нападу».

Глава Української держави наголосив на необхідності безпеки у світі.

Він подякував США за підтримку України.

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Порошенка зустріли в залі Конгресу США стоячи і його виступ неодноразово переривався оплесками. Також Конгрес США оплесками підтримав слова Порошенка про героїв України, які загинули на Майдані - Небесну сотню.

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