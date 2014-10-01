Росія не наважиться зірвати вибори в Україні - польський експерт

Таку думку кореспонденту УНІАН у Польщі висловила директор Європейської академії дипломатії Катажина Пісарська.

"Росія буде продовжувати дестабілізувати ситуацію, але не думаю, що це дійде настільки далеко, аби була дестабілізована уся Україна, що унеможливило би проведення виборів", - сказала вона.

Співрозмовник агентства звернула увагу, що українська влада змогла провести президентські вибори у значно складніших умовах у травні цього року.

Читайте такожГолова ЦВК: Будь-які спроби зірвати вибори приречені на поразку"Якщо тоді в період такої гострої ескалації конфлікту це вдалося. Я переконана, що зараз теж вийде", - сказала вона.

Аналітик також зазначила, що Росія останнім часом намагається злагодити свою риторику для того, аби добитися відмінити запроваджених проти неї економічних санкцій, а подальша дестабілізація ситуації в Україні приведе лише до їх загострення.

"Будь-яке безпосереднє втручання, яке унеможливило би проведення парламентських виберів, призвело би до дуже гострої реакції Заходу та, без сумніву, санкції були не лише збережені, але й загострені", - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, вчора Європейський союзвирішив залишити в силі введені проти Росії за її агресію в Україні економічні санкції, відзначивши досягнутий прогрес в справі мирного врегулювання конфлікту на Донбасі недостатнім для того, аби переглянути запроваджені обмеження.

Позачергові парламентські вибори в Україні заплановані на 26 жовтня.