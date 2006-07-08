Регіони вимагають внести кандидатуру Януковича в Раду

Всеукраїнський форум депутатів усіх рівнів від Партії регіонів прийняв резолюцію, в якій закликав Президента України Віктора ЮЩЕНКА «піднятися над своїми політичними симпатіями і антипатіями і діяти як глава держави, - прийняти кандидатуру Віктора ЯНУКОВИЧА для затвердження його прем`єр-міністром».

Як передає кореспондент УНІАН, цей заклик озвучив представник Партії регіонів Євген КУШНАРЬОВ на форумі, який проходить сьогодні в Києві.

В резолюції також констатується, що, в результаті активної діяльності Партії регіонів і її союзників у Верховній Раді, вдалося подолати парламентську кризу, обрати голову Верховної Ради і приступити до створення широкої коаліції.

На думку депутатів від Партії регіонів, першочерговим завданням має стати недопущення конфронтації в державі, об`єднання зусиль більшості й опозиції в радах усіх рівнів для виведення України з кризи і підвищення рівня життя народу.

Депутати від Партії регіонів підтримали ініціативу свого лідера В.ЯНУКОВИЧА про створення Конгресу регіонального і місцевого самоврядування України як найвищого представницького добровільного об`єднання органів місцевої влади з консультативно-дорадчими функціями.

«Помаранчеве божевілля-2 не відбулося. Дворічний марафон з працевлаштування Петі і Юлі закінчився», - резюмував Є.КУШНАРЬОВ.