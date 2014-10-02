Українські підлітки змушені отримувати паспорти РФ, щоб залишити окупований Крим

Жителі окупованого Криму, у віці від 14 до 16 років змушені одержувати паспорти громадян Росії, аби виїхати з республіки.

Про це повідомляє Кримська польова місія з прав людини (КПМ).

«Російські прикордонники відмовляють у виїзді з Криму дітям цього віку, оскільки відповідно до російського законодавства громадяни РФ одержують паспорт у 14 років, а за законами України громадяни одержують паспорт у 16 років. Отже, діти у віці від 14 до 16 років, аби виїхати з Криму, повинні одержати спочатку паспорт РФ, що порушує право на вибір громадянства», - повідомляє КПМ.

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У польовій місії вважають, що цими діями, також російські прикордонники порушують свободу пересування щодо неповнолітніх осіб.

За інформацією КПМ, останнім часом російські прикордонники погоджуються випускати дітей, тільки якщо у одного із супроводжуючих батьків є запис про дитину в закордонному паспорті.

Більше того, за інформацією КПМ, на залізничних і автомобільних пропускних пунктах російські прикордонники не випускають з Криму і громадян України, у яких на даний момент не вклеєна фотографія після досягнення 25 і 45 років.

«Єдина можливість виїхати, в такій ситуації, пред'явити російським прикордонникам паспорт виданий Російською Федерацією», - повідомляє КПМ.

Після 16 березня в Криму перестали діяти територіальні підрозділи міграційної служби України, які надавали всі паспортні послуги громадянам України.

Це означає, що громадяни України не мають можливості вклеїти відповідні фотографії в Криму. Зробити це вони можуть тільки на материковій частині України.

«Таким чином, російські прикордонники позбавляють громадян України можливості залишити територію Криму, що є грубим порушенням свободи пересування», - стверджують представники Кримської польової місії.

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Як повідомляв УНІАН, в березні 2014 року Росія незаконно анексувала український Крим.

При цьому ЄС, США і більшість решти країн світу вважають Крим українською територією, на яку поширюються закони України.