Міністр оборони підтвердив, що українські військові та бойовики ведуть переговори у Горлівці

Міністр оборони Валерій Гелетей підтвердив інформацію, що в Горлівці Донецької області проходять переговори між українськими військовослужбовцями з одного боку та бойовиками і російськими військовими з іншого.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Гелетей сказав сьогодні в коментарі журналістам.

Водночас предмет переговорів міністр не назвав.

“Щоб ви розуміли, будь-які домовленості, переговори, як, наприклад переговори з міністром оборони США, міністром оборони Польщі, де ми домовились про нерозголошення, так само ідуть переговори на рівні представників Росії, «ДНР», ЛНР. І ми домовились про нерозголошення”, - сказав Гелетей.

Читайте такожКремль не хоче давати вихід до моря бандитському режиму "ДНР" і "ЛНР" - журналіст

Як повідомлялося, кілька днів тому російські ЗМІ передали, що в Горлівці (Донецька область) пройшли переговори між військовослужбовцями України, Росії, ОБСЄ, а також представниками терористичних організацій «ДНР» і «ЛНР». Горлівка знаходиться під контролем бойовиків

Зокрема, за інформацією телеканалу «Россия 24», на зустрічі домовлялися про повноцінну реалізацію Мінського меморандуму. З російського боку в зустрічі взяв участь заступник командувача сухопутних військ ЗС РФ, генерал-лейтенант Олександр Ленцов. Хто представляв Україну, не повідомлялося.

Телеканал повідомляв, що на зустрічі нібито обговорювалося питання виведення українських підрозділів з території аеропорту «Донецьк».

В сюжеті наголошується також, що ніяких гарантій за підсумками переговорів сторони один одному не давали.