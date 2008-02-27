Тимошенко готує термінову доповідь Ющенку

На дев’яту годину ранку прем’єр-міністр Юлія Тимошенко готує для Президента Віктора Ющенка термінову доповідь щодо стану погашення заборгованості за російський газ. Причина поспіху – новий ультиматум з боку Москви, оприлюднений напередодні.

Російський президент Путін у телефонній розмові з Ющенком заявив, що проведені платежі є неадекватними сумі боргу, відтак, якщо ситуація не зміниться, Росія обмежить постачання блакитного палива. Для вирішення проблеми в України рівно тиждень – до 3 березня.

"Нафтогаз України" заявив, що напередодні здійснив проплату на суму 1,7 мільярда гривень.

Тим часом перший віце-прем’єр Олександр Турчинов заявив, що газові посередники "РосУкрЕнерго" та "УкрГазЕнерго" чинять спроби заблокувати розрахунки з Росією за спожитий газ. Він зазначив, що ці компанії не надають відповідних документів та актів. Крім того, він повідомив про протидію з боку високопосадовців, які патронують газових посередників.

Турчинов наполягає, що торішній газовий борг повністю погашений.

ICTV