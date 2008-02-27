Кабмін встановив оклад своєму прес-секретареві
09:26, 27 лютого 2008Політика
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Зарплата Шаповал і Сороки
Кабінет Міністрів встановив оклад 2 295 гривень в місяць керівникові прес-служби уряду. Про це йдеться в постанові Кабміну №63.
Такий же оклад збережений за прес-секретарем прем`єр-міністра.
Раніше посаду прес-секретаря прем`єра і керівника прес-служби Кабміну суміщала одна людина.
Як повідомлялося, 13 лютого Кабмін створив управління по зв`язках із ЗМІ на базі прес-служби уряду, і призначив його керівником Вікторію Шаповал.
16 січня Кабмін призначив Марину Сороку прес-секретарем прем`єр-міністра Юлії Тимошенко.
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