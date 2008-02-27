Мороз не планує зливатися з Медведчуком

Лідер Соціалістичної партії України Олександр МОРОЗ заявляє, що СПУ і СДПУ(о) координують свої дії як представники позапарламентської опозиції, але не планують об`єднуватися в єдиний блок або партію.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Соцпартії, про це він заявив в ефірі «5 каналу ».

«Я зустрічався з лідером СДПУ(о) Юрієм ЗАГОРОДНІМ, ми обговорювали позиції наших політичних партій, але йшлося тільки про координацію дій у позапарламентській опозиції або під час виборів, якщо такі відбудуться... Ще раз підкреслю: планів щодо створення спільної партії або блоку в нас немає», – сказав він.

Водночас О.МОРОЗ вважає, що парламентські вибори найближчим часом не очікуються. «Я не прогнозую вибори до Верховної Ради найближчим часом», – зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, прес-служба СПУ анонсувала проведення Координаційної ради лівих сил за участю представників Соцпартії 25 лютого в офісі СДПУ(о).