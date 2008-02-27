Мороз з Медведчуком зібралися боротися за демократію

Лідер Соціалістичного парії України Олександр МОРОЗ вважає, що ліві сили повинні об`єднатися в боротьбі проти «юридичного оформлення диктатури» і зробити все, аби не допустити ухвалення нової Конституції України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі СПУ, про це О.МОРОЗ заявив в ефірі «5 каналу».

«Лівим силам необхідно зробити все можливе, аби не допустити ухвалення на референдумі нової Конституції», - сказав лідер соціалістів.

За його словами, конституційні ініціативи Президента України направлені на «згортання демократії». «Нам необхідно об`єднувати зусилля лівих у боротьбі проти згортання демократії і спроб юридичного оформлення диктатури, чим займається зараз Президент», – заявив О.МОРОЗ.