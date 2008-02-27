Ющенко аварійно зняв напругу і заспокоїв Путіна

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що напруженість у газових відносинах з Росією поки що знято.

Як повідомляє прес-служба глави держави, о 9.30 перед відльотом до Чернігівської області Президент України провів зустріч з першим віце-прем`єр міністром Олександром ТУРЧИНОВИМ, який звітував главі держави про стан проведення розрахунків з погашення заборгованостей перед російською стороною за поставлений в Україну природний газ.

В.ЮЩЕНКО отримав підтвердження з боку уряду про те, що станом на вечір 26 лютого національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» переказала 2 млрд. 200 млн. грн. платежу на користь компаній-постачальників газу до України.

За інформацією НАКу, українська сторона повністю розрахувалася зі своєю заборгованістю.

Зі свого боку, Президент України повідомив, що ввечері у вівторок мав іще одну розмову з Президентом Російської Федерації Володимиром ПУТІНИМ, у ході якої поінформував про виконання домовленостей у газових відносинах, що були досягнуті на найвищому рівні під час візиту глави Української держави до Москви.

«Мене не влаштовує ситуація, коли виконання цих домовленостей двох Президентів практично стоїть під загрозою. Треба вжити по суті «аварійних заходів» для того, щоб забезпечити розрахунки по 2007 року», - сказав Президент.

«На момент нашої розмови основна проблема з розрахунками за 2007 рік була знята», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 14 лютого 2008 року «Нафтогаз України» офіційно визнав наявність боргу перед СП «УкрГаз-Енерго» в розмірі більш ніж 5,28 млрд. грн.

Сьогодні, 27 лютого, на засіданні Кабінету міністрів О.ТУРЧИНОВ заявив, що Україна повністю погасила борг перед Росією за природний газ, спожитий у 2006-2007 роках.

«Борг у обсязі 5,2 млрд. грн. фактично закритий живими грошима й дивідендами, які НАК «Нафтогаз України» одержав за 2006 рік», - зазначив він.

Перший віце-прем`єр також повідомив, що сума заборгованості в 414 млн. грн., яку не визнає українська сторона, – ні Кабінет Міністрів, ні НАК «Нафтогаз», – оскаржується в судах. За його словами, ці кошти були «шахрайськими шляхом нараховані за газ, спожитий у 2006 році, за ціною 2007 року».