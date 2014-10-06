"Фенікс" Юрій Бірюков став помічником Гелетея
03:33, 06 жовтня 2014Політика
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Волонтер Юрій Бірюков, більш відомий під прізвиськом "Фенікс", став помічником міністра оборони з питань забезпечення армії.
Волонтер "Фенікс" став помічником Гелетея / УНІАН
Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.
"Позиція помічника дозволяє користуватися певними повноваженнями (чого в принципі не було раніше). Поки що йдеться мова йде про аналіз і пошуку "вузьких горловин", - написав Бірюков.
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Також він зізнався, що для нього стало несподіванкою те, що Міністерство оборони "не просто пов'язане по руках і ногах в питаннях забезпечення, йому ще й рот закрили".
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