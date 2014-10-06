"Фенікс" Юрій Бірюков став помічником Гелетея

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Позиція помічника дозволяє користуватися певними повноваженнями (чого в принципі не було раніше). Поки що йдеться мова йде про аналіз і пошуку "вузьких горловин", - написав Бірюков.

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Також він зізнався, що для нього стало несподіванкою те, що Міністерство оборони "не просто пов'язане по руках і ногах в питаннях забезпечення, йому ще й рот закрили".