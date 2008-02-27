Ющенко знову відчехвостив Тимошенко - цього разу через знецінені внески

Президент Віктор Ющенко вимагає від уряду реалізації невідкладних заходів для відновлення реєстрації вкладників знецінених заощаджень.

У листі до прем`єр-міністра Юлії Тимошенко Ющенко наголошує, що змушений звернути її увагу на незадовільний стан виконання урядового рішення про виплати в 2008 році знецінених вкладів у зв`язку з чисельними зверненнями громадян, повідомляє прес-служба президента.

Президент нагадав, що станом на 22 лютого до відповідного реєстру внесено 4 млн. 678 тис. вкладників та виплачено понад 2,7 млрд. грн. - ще близько 1 мільйона громадян очікують реєстрації, а прогнозована кількість вкладників може перевищити 20 млн. осіб.

У той же час, відзначає Ющенко, керівництво ВАТ "Державний ощадний банк України" прийняло рішення про призупинення реєстрації власників знецінених заощаджень.

"Це спричиняє соціальну напругу та занепокоєння людей, особливо тих, які повірили урядовцям та відклали свої візити до установ банку на більш пізній термін", - відзначає президент.

"Вимагаю вжити невідкладних заходів щодо відновлення реєстрації вкладників, недопущення у подальшому обмеження законних прав громадян", - наголошує Ющенко.

На його вимогу, у триденний термін уряд також має затвердити календарний план-графік реєстрації вкладників та виплат компенсацій громадянам, виходячи із загальної (прогнозованої) кількості вкладників.

Одночасно президент звернув увагу прем`єра на необхідність поліпшення організації цієї роботи в цілому, особливо в контексті уваги до малозабезпечених людей, пенсіонерів, громадян з обмеженими фізичними можливостями тощо.

Іншим листом президент зобов`язав Голову Ради міністрів Криму, голів ОДА, Київської та Севастопольської міськдержадміністрацій невідкладно провести наради з керівниками регіональних управлінь Ощадбанку з питань відновлення реєстрації вкладників.

Місцеві керівники також мають встановити щоденний моніторинг за виконанням постанови Кабміну від 9.01.08 року № 1, забезпечити безперебійну реєстрацію та виплати установами Ощадбанку знецінених заощаджень.

Інформації про реалізацію зазначених кроків президент очікує 3 березня, а у подальшому - щопонеділка.

Українська правда