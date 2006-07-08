Янукович хоче стати дідом

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ планує 9 липня відзначити свій день народження в сімейному колі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він розповів сьогодні журналістам після завершення Всеукраїнського форуму депутатів усіх рівнів від Партії регіонів.

«Я відзначатиму день народження в дуже вузькому сімейному колі і з близькими друзями», - сказав В.ЯНКУКОВИЧ.

Лідер Партії регіонів також повідомив, що зацікавлений у швидкому створенні сім`ї його сином Віктором (народним депутатом від Партії регіонів). «Я дуже хочу, щоб він швидше завів сім`ю і у мене з`явилися внуки. Думаю, що наречена в нього є», - додав він.