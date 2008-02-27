Янукович сказав, яке питання ходить парламентом

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє про можливість розблокування роботи Верховної Ради, якщо першим питанням буде розглянутий лист Президента України Віктора ЮЩЕНКА, прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО та голови Верховної Ради Арсенія ЯЦЕНЮКА до керівництва НАТО з проханням про приєднання України до Плану дій щодо членства в НАТО.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні журналістам у Брюсселі.

«Як тільки буде розглянуто питання щодо вступу України до НАТО в парламенті, це автоматично знімає питання блокування ВР, якщо не виникнуть нові», - сказав він.

Відповідаючи на уточнююче запитання стосовно того, які нові питання можуть не сприяти розблокуванню роботи парламенту, В.ЯНУКОВИЧ не виключив, що таким може бути питання про відповідальність керівників держави за звернення до НАТО.

«Сьогодні питання, яке, як кажуть, ходить парламентом, – це питання відповідальності керівників», - сказав він.

В.ЯНУКОВИЧ висловив переконання, що лідери України не мали права брати на себе відповідальність без згоди парламенту, звертаючись до керівництва НАТО з проханням про приєднання до ПДЧ.

Говорячи про своє особисте ставлення до членства України в НАТО, В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що необхідно будувати нову європейську систему безпеки.

«Сьогодні зрозуміло одне – жодна країна світу не може будувати одноосібно свою безпекову політику. Безумовно, безпекова політика може бути лише колективною», - сказав лідер Партії регіонів.

За його словами, на сьогодні Україна має декларацію про позаблоковий статус, що означає, що у випадку, якщо Україна хоче приєднатися до будь-якого безпекового блоку, потрібно проводити референдум.