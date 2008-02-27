Януковичу «за державу обидно»

Лідер Партії регіонів, екс-прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує, що його уряд не залишав боргів перед Росією за поставлений газ.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні журналістам у Брюсселі.

«Будь-які голослівні звинувачення є нічим іншим як спробами зняти з себе відповідальність», - сказав він, коментуючи заяви прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО про те, що заборгованість за газ залишилися нинішньому Кабміну у спадок від уряду В.ЯНУКОВИЧА.

Екс-прем’єр-міністр підкреслив, що всі дані щодо розрахунків за газ є у відкритому доступі, зокрема, їх можна побачити на сайті Рахункової палати України.

«Уряд ЯНУКОВИЧА нічого не заборгував Росії. На звітний період часу був такий природний борг, який треба було сплатити 20 грудня 2007 року. Але це був поточний борг», - сказав він.

Екс-прем’єр зазначив, що оскільки уряд Ю.ТИМОШЕНКО вчасно не підписав угоду щодо поставок газу, то тепер власник цього газу може виставляти будь-які умови щодо сплати вже спожитого Україною газу.

«Ми самі себе підставили - за рахунок неузгодженості між гілками влади, за рахунок непрофесійного підходу, як це було у 2005 році, у 2006 році, і це повтор, але ще в гіршому випадку. Як кажуть російською мовою «За державу обидно», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

Він підкреслив, що газове питання є “дуже чутливим” і “гратися” з ним можуть лише безвідповідальні люди.

Як повідомляв УНІАН, 14 лютого 2008 року НАК «Нафтогаз України» офіційно визнав наявність боргу перед СП «УкрГаз-Енерго» в розмірі понад 5,28 млрд. грн.

Сьогодні, 27 лютого, в прес-центрі НАК «Нафтогаз України» повідомили, що «Нафтогаз» завершив погашення заборгованості перед ЗАТ «УкрГаз-Енерго» за спожитий впродовж 2006-2007 років природний газ.