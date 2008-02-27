Нафтогаз вважає неприпустимою «військову риторику» у діалозі з Газпромом

НАК «Нафтогаз України» висловлює стурбованість нагнітанням представниками ВАТ «Газпром» напруженості навколо переговорного процесу з оформлення контрактів на поставки середньо- і центральноазіатського газу в Україну.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі «Нафтогазу України».

«Компанія вважає неприпустимим переведення діалогу між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» в площину «військової риторики», говориться в повідомленні.

Компанія відзначає, що з 12 лютого йде робочий процес між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» у рамках домовленостей президентів України і Російської Федерації, проте переговори гальмуються через неконструктивну позицію представників компанії «РосУкрЕнерго» і ЗАТ «УкрГаз-Енерго». Разом з тим, НАК «Нафтогаз України» не робила заяв про намір перешкоджати компанії «РосУкрЕнерго» в питаннях транзиту і поставок газу споживачам Західної Європи.

Водночас, за відсутності можливості закріплення контрактами спожитих Україною обсягів газу, ВАТ «Газпром» не може вдаватися до будь-яких дій з обмеження поставок газу або зниження тиску в газотранспортній системі, відзначають в прес-центрі "Нафтогазі". З технічної точки зору, такі дії можуть нести загрозу забезпеченню безперебійного і безаварійного транзиту газу в країни Європи, говориться в повідомленні.

У "Нафтогазі" вважають, що всі спірні питання мають розв`язуватися в рамках відносин двох господарюючих суб`єктів.

Як повідомляв УНІАН, 26 лютого «Газпром» заявив, що третього березня з 10.00 за московським часом скоротить поставки газу для споживачів України на 25% у разі неврегулювання проблем, що накопичилися.

За словами представника «Газпрому» Сергія КУПРІЯНОВА, 14 лютого українським колегам було направлено повний комплект документів для вивчення і підписання, але до теперішнього часу офіційної відповіді немає і документи не підписані.

«Тим часом неоформлене споживання російського газу продовжується, на даний момент в Україні осіло вже 1,9 мільярди кубометрів російського газу», - додав С.КУПРІЯНОВ.

«Нафтогаз України» заявив, що станом на 27 лютого компанія завершила погашення заборгованості перед ЗАТ «УкрГаз-Енерго» за спожитий впродовж 2006-2007 рр. природний газ.

Загальна сума грошових коштів, перерахованих ЗАТ «УкрГаз-Енерго» в рахунок погашення заборгованості, становить 3,87 млрд. грн. Зокрема, 0,52 млрд. грн. було сплачено 14 лютого 2008 року, 0,9 млрд. грн. – 19 лютого, 2,44 млрд. грн. – 26-27 лютого. Станом на 27 лютого 2008 року між НАК «Нафтогаз України» і ЗАТ «УкрГаз-Енерго» існують взаємні зобов`язання на суму 1,37 млрд. грн.