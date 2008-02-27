Самооборона: Ющенко може знову стати президентом за підтримки… донецьких

Президент України Віктор Ющенко "має дуже великі шанси" перемогти на чергових президентських виборах. Про це сьогодні на веб-конференції заявив народний депутат, член депутатської групи «Народна самооборона» Олесь Доній, повідомляє сайт Самооборони з посиланням на РБК.

Він зазначив, що, оскільки в історії України жоден президент не балотувався на другий термін на тому ж електоральному полі, змінити коло підтримки може і Ющенко. "Але щоб це не виглядало занадто цинічно, необхідно створення коаліції національної єдності та підтримка усієї Партії регіонів… Віктор Янукович не має великих шансів перемогти на президентських виборах, і прагматичні економічні еліти Півдня і Сходу можуть підтримати Ющенка, як більш компромісного у порівнянні із Тимошенко", - додав представник НУ-НС.

Оскільки електорат ПР є достатньо дисциплінованим, то якщо керівництво цієї політичної сили вирішить підтримати іншого кандидата, то його підтримає і більшість електорату, зазначив Доній. Разом з тим він зауважив, що для перемоги Ющенка на президентських виборах необхідна також "ще одна помаранчева складова", яку зараз намагається створити голова Секретаріату Президента Віктор Балога.