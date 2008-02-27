Кравчук та інші ”колишні” в УНІАН розкажуть про Раду старійшин

28 лютого (четвер)

11-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему:” Про створення Ради старійшин”. Учасники: Леонід Кравчук, Президент України (1991-1994 рр.); Валерій Пустовойтенко, прем’єр-міністр України (1997-1999 рр.); Володимир Горбулін, секретар Ради національної безпеки і оборони при Президентові України (1994-1999рр.), в.о. Секретаря РНБО при Президенті України (2006р.); Сергій Комісаренко, віце-прем’єр України (1990-1992 рр.), Посол України у Великобританії (1992-1998 рр.); Євген Марчук, прем’єр-міністр України (1995-1996 рр.); Вітольд Фокін, прем’єр-міністр України (1991-1992 рр.) (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.