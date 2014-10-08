Уряд не збирається платити за спожиті енергоресурси на окупованих територіях

Про це заявив журналістам міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Продан.

Як передає кореспондент УНІАН, раніше уряд ухвалив рішення виділити 7,3 млрд грн місцевим бюджетам на оплату заборгованості за спожиті енергоресурси.

Читайте такожЯценюк: Україна глибоко стурбована підривом Росією енергобезпеки Європи«Бюджетні кошти на території, не підконтрольні українській владі, не підуть», - сказав Продан.

При цьому він відзначив, що загальна заборгованість підприємств ТКЕ за газ становить близько 20 млрд грн, а виділені урядом 7,3 млрд грн пов`язані з боргами бюджетних установ і заборгованістю з різниці в тарифах.