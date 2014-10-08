Уряд не збирається платити за спожиті енергоресурси на окупованих територіях
15:13, 08 жовтня 2014Політика
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Уряд не має наміру спрямовувати будь-які бюджетні асигнування на погашення заборгованості за спожиті енергоресурси на територіях, які на даний момент є непідконтрольними українській владі.
REUTERS
Про це заявив журналістам міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Продан.
Як передає кореспондент УНІАН, раніше уряд ухвалив рішення виділити 7,3 млрд грн місцевим бюджетам на оплату заборгованості за спожиті енергоресурси.
Читайте такожЯценюк: Україна глибоко стурбована підривом Росією енергобезпеки Європи«Бюджетні кошти на території, не підконтрольні українській владі, не підуть», - сказав Продан.
При цьому він відзначив, що загальна заборгованість підприємств ТКЕ за газ становить близько 20 млрд грн, а виділені урядом 7,3 млрд грн пов`язані з боргами бюджетних установ і заборгованістю з різниці в тарифах.
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