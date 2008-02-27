У Луценка бачили, як оточення Ющенка домовляється з ПР про “ширку”

“Зараз готується ґрунт для зовсім іншого переформатування – вже є спроби переформатування у Верховній Раді так званої помаранчевої коаліції на широку коаліцію, і саме для цього знову-таки ведуться переговори між частиною ПР з одного боку і частиною оточення президента”. Про це заявив народний самооборонець, член парламентської фракції НУ-НС Олесь Доній в ефірі Ера-FM

Нардеп припустив, що таке переформатування коаліції може бути “неформальним”, “тобто може бути просто інше голосування частиною нашеукраїнців, комуністів і регіоналів, що може скласти необхідні 226 голосів. І спроба така вже була проведена під час невеличкого розблокування парламенту, коли голосувався закон про господарські суди. Власно тоді був саме такий формат”, - підкреслив Доній.

”Мені здається, що в даному випадку ПР є підпорядкованою, тобто її використовують. Якщо вона це усвідомить, чи в неї якісь запобіжні зіграють механізми, тобто якщо вона усвідомить, що в цій грі їй можуть пообіцяти і насправді нічого не дати, – ну, я зараз не кажу, що Віктору Януковичу обіцяється зараз посада спікера Верховної Ради, – але питання в тому, щоб їх інкорпорували в наступну владу, щоб дали гарантії їхньому бізнесу, який стоїть за їх спиною”, - заявив депутат.

На думку Донія, ПР зараз знаходиться на перехресті: “вони зараз вирішують, що для них більш небезпечно – чи грати в гру з обранням наступного президента, чи спробувати поборотися за парламентську демократію, яка б захистила всі такі найбільші елітні українські угруповання, мається на увазі елітні і фінансово-промислові, і елітні політичні”.