Україна направила ноту РФ через відкриття морських портів в окупованому Криму

Міністерство закордонних справ України направило ноту протесту МЗС Росії у зв’язку з відкриттям Росією п’яти портів на тимчасово окупованій території Криму для іноземних суден.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу речник МЗС України Євген Перебийніс.

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«МЗС України надіслано ноту МЗС Росії, в якій наголошено, що дії російської сторони є черговим грубим порушенням суверенітету України, а також порушенням міжнародно-правових зобов’язань відповідно до положень Конвенції ООН з морського права 1982-го року, міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі 1974 року та міжнародного кодексу з охорони суден і портових засобів», - сказав Перебийніс.

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За його словами, МЗС України вчергове заявляє, що морські порти України в містах Євпаторія, Феодосія, Ялта, Керч та Севастополь офіційно закриті з 15 липня цього року до відновлення конституційного ладу України та припинення збройної окупації РФ.

«МЗС вимагає від РФ негайно припинити міжнародно-протиправні діяння, зокрема, скасувати це розпорядження уряду Росії, поважати суверенітет і територіальну цілісність України та припинити збройну окупацію частини території України», - наголосив речник.