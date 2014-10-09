У "Донбасі" розповіли, чому військові не намагалися вибратися з Іловайського котла раніше

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування причин і обставин оточення і загибелі українських військових під Іловайськом розповів начальник штабу батальйону спеціального призначення «Донбас» В'ячеслав Власенко.

«Існують чотири такі причини. По-перше, при першій атаці під час прориву з першого кільця оточення загинули 4 людини, включаючи заступника командира з озброєння, по-друге, бійці батальйону чітко усвідомлювали, що вони добровільно йшли воювати і виконувати бойові завдання. По-третє, якщо б батальйон здійснив спробу прориватися з оточення раніше, то приставлений до батальйонів під Іловайськом підрозділ Збройних сил було б розбито, і по-четверте, командування батальйону «Донбас» до останнього сподівалось, що в Іловайськ увійдуть війська і займуть ті позиції в цьому стратегічному населеному пункті, які зайняли добровольчі батальйони», - повідомив він.

Читайте такожГелетей вважає, що в Іловайську не було серйозних помилок, а були «якісь прорахунки» Власенко зазначив, що батальйон розробив три варіанти виходу з боєм з оточення. Один передбачався в район Маріуполя, другий - через Старобешеве в район Волновахи, третій - через зачистку Моспіно на Волноваху, - сказав він.

У той же час начальник штабу батальйону не зміг назвати точну кількість втрат, які поніс «Донбас» під час виходу загальної колони з Іловайського котла.

За словами Власенка, на даний момент є відносне число 45 загиблих, проте поки невідомо, скільки зникли безвісти, скільки померли від поранень або потрапили у полон і яка їх доля.

Довідка УНІАН. Наприкінці серпня сили АТО потрапили в оточення під Іловайськом Донецької області. Добровольчі батальйони неодноразово просили у командування підкріплення. Однак, за словами бійців, потрібна допомога так і не надійшла.

Російські війська обстріляли коридор, яким за домовленістю повинні були виходити українські бійці. Українські військовослужбовці зазнали значних втрат.

Офіційних даних про загиблих, поранених і взятих у полон українських військових досі немає.