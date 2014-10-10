Чалий: Україна зараз не несе відповідальність за Крим

На цьому в ефірі Громадського наголосив заступник Глави Адміністрації Президента України Валерій Чалий.

Він висловив впевненість, що люди які зараз проживають на території окупованого Криму колись все ж повернуться до України, тому кидати їх напризволяще без електро- та водопостачання – буде неправильно, оскільки Росія не знає яким чином вирішити цю проблему самостійно.

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Однак питання, яке насправді потребує врегулювання – зміна специфіки співпраці. За словами Чалого, наразі співпрацю із постачання треба побудувати на зовсім інших засадах.