У Луганську бойовики "затримали" регіонала "за співпрацю з українською владою"
16:20, 10 жовтня 2014Політика
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Увечері 9 жовтня бойовики «Луганської народної республіки» захопили народного депутата України від Партії регіонів Віктора Тихонова.
Тихонова захопили бойовики / cxid.info
Тихонов знаходився в своєму будинку, в Луганську по вулиці Будьонного, навпроти середньої школи №44, повідомляє "Інформатор" з посиланням на власне джерело.
Читайте такожВ Донецьку бойовики викрали суддю апеляційного адмінсудуЯк наголошується, приводом для затримання стала «співпраця з київською владою».
Довідка. Тихонов є колишнім головою Луганської облради. Він також став одним з перших українських політиків, хто почав говорити про «федералізацію».
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