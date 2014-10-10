У Луганську бойовики "затримали" регіонала "за співпрацю з українською владою"

Тихонов знаходився в своєму будинку, в Луганську по вулиці Будьонного, навпроти середньої школи №44, повідомляє "Інформатор" з посиланням на власне джерело.

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Довідка. Тихонов є колишнім головою Луганської облради. Він також став одним з перших українських політиків, хто почав говорити про «федералізацію».