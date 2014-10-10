ООН відкриє власне представництво на Луганщині

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Луганської ОДА.

"Документом передбачається що Луганська ОДА і УВКБ ООН будуть проводити спільний моніторинг ситуації щодо внутрішньо переміщених осіб, що проживають у населених пунктах Луганської області, які знаходяться під контролем української влади, зокрема їхні гуманітарні потреби щодо захисту", – йдеться у повідомленні.

Читайте такожООН оприлюднила нові дані про кількість загиблих і поранених на ДонбасіОкрім того, на основі моніторингу та спільної оцінки потреб зазначених осіб УВКБ ООН і облдержадміністрація будуть впроваджувати програму спільних дій у рамках Меморандуму. Також згідно документу УВКБ ООН відкриває своє представництво у області.

Документ був підписаний губернатором Луганської області Геннадієм Москалем та регіональним представником УВКБ ООН Олдріхом Андрусеком.

«Для нас є дуже важлива підтримка міжнародних організацій, оскільки регіон практично не фінансується. В області багато проблем і заручившись підтримкою таких міжнародних організацій, як ООН, ми будемо швидше їх вирішувати», – зазначив очільник Луганської ОДА.

Як наголосив представник УВКБ ООН, він сподівається на плідну співпрацю з облдержадміністрацією, оскільки знає Геннадія Москаля, ще за часів, коли він був губернатором Закарпатської області.