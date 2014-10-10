ОБСЄ ще вирішує, чи направляти дрони та німецьких військових в Україну

Про це повідомляє РАР з посиланням на заяву Штайнмаєра у Берліні після зустрічі з главою українського МЗС Павлом Клімкіним.

Штайнмаєр зазначив, що Німеччина може відправити в зону конфлікту в Україні два дрони та озброєних військових, котрі мають подбати про безпеку людей, які обслуговуватимуть ці апарати.

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"Ми не нав'язуємо своїх ідей ОБСЄ", - сказав Штайнмаєр, зазначивши, що організація офіційно не відреагувала на цю пропозицію.

Він також сказав, що є "політичні та юридичні перешкоди", котрі треба подолати перед тим, як реалізувати цю місію.

РАР зазначив, що згоду на участь у місії з контролю за дотриманням перемир’я повинні дати усі члени організації ОБСЄ, в тому числі Росія.

Штайнмаєр не сказав, скільки Німеччина могла би направити військових. Раніше німецька Bild писала про 200 осіб.

Клімкін позитивно оцінив пропозицію Німеччини та Франції, назвавши її "важливим вкладом" задля досягнення тривалого перемир'я, але теж нагадав, що згоду на неї теж має дати український парламент.

Як повідомлялося, наприкінці вересня Франція та Німеччина запропонували ОБСЄ безпілотники для моніторингу припинення режиму вогню на Донбасі.

Пізніше німецькі ЗМІ писали, що до відправки в Україну готуються 200 десантників Бундесверу, які зараз проходять навчання біля Бремена. Нібито планується, що, крім охорони спостерігачів ОБСЄ, вони будуть керувати розвідувальними безпілотними літаками.