Порошенко змінив склад координаційної комісії Антитерористичного центру при СБУ

Відповідне розпорядження розміщене на офіційному сайті президента.

Президент увів до складу Міжвідомчої координаційної комісії Антитерористичного центру при Службі безпеки України начальника Штабу Антитерористичного центру при СБУ - заступника керівника Антитерористичного центру при СБУ Віталія Малікова.

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Крім того, президент затвердив у складі Міжвідомчої координаційної комісії Антитерористичного центру при СБУ першого заступника начальника Генерального штабу Збройних сил України, першого заступника керівника Антитерористичного центру при СБУ Геннадія Воробйова, заступника генерального прокурора України - головного військового прокурора Анатолія Матіоса.

Водночас президент вивів зі складу Міжвідомчої координаційної комісії Антитерористичного центру при СБУ Віктора Муженка та Сергія Сігарьова.

Раніше Порошенко заявив, що держава робить усе для посилення армії.