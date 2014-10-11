Затримані в Білорусі футбольні вболівальники вже повернулися до України

Про це на своїй сторінці в Facebook написав заступник глави Адміністрації президента України Валерій Чалий.

«Доручення президента Петра Порошенка терміново забезпечити консульський захист і звільнити всіх затриманих у Білорусі громадян України, яких затримали після проведення футбольного матчу, виконано. Наші - на волі. Вже перетнули кордон і повертаються додому», - заявив Чалий.

Як повідомляв УНІАН, після футбольного матчу 9 жовтня в Білорусі було затримано 15 громадян України. Наступного дня білоруський суд відпустив чотирьох українських уболівальників, вісьмох було затримано або арештовано на різні строки.

Порошенко доручив МЗС України терміново забезпечити консульський захист для негайного звільнення вболівальників.