Голова ДонОДА: Влада підписала угоду з бойовиками і може піти на обмін донецького аеропорту

"За наявною у мене інформацією, у п'ятницю ввечері дійсно було підписано угоду про припинення вогню", - заявив він в інтерв'ю ZN.UA.

Як уточнив Кіхтенко, від військового керівництва угоду підписав заступник начальника Генштабу генерал Думанський, від "ДНР" - Захарченко.

Він також не виключив, що українська влада може піти на обмін територіями з бойовиками.

"Справді є спірні райони по лінії, яка встановлена в результаті мінських угод. Є території, які знаходяться під контролем ДНР. Тому, якщо постане питання обміну цих населених пунктів (Донецький ред.) аеропорт, то рішення буде прийматися на високому рівні", - заявив губернатор.

Читайте такожБойовики продовжують атакувати силовиків біля донецького аеропорту (відео)Кіхтенко також назвав переговори Порошенко і Путіна, заплановані на 16 жовтня, "дуже важливими". На його думку, вони вплинуть на подальший розвиток ситуації в цілому.

Нагадаємо, цього тижня Порошенко звільнив голову Донецької ОДА Сергія Таруту і призначив на цю посаду генерала Кіхтенко.