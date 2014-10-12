Гройсман: Влада готова відновити знищену бойовиками інфраструктуру

Однак, щоб здійснювати такі роботи, вести підготовку до зими, вирішувати соціальні питання - в першу чергу треба відновити українську владу на цій території.

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Про це сказав віце-прем’єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Володимир Гройсман в ефірі телеканалу ICTV в неділю ввечері.

За його словами, чіткі дії відновлення миру передбачає мирний план президента України, важливим елементом якого є Закон "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей".

«Цей закон може відіграти суттєву роль у відновленні миру: обрання згідно з чинним законодавством місцевої влади, якій довіряють люди - і тоді можливе відновлення діалогу, щоб реінтегрувати ці території, щоб соціально адаптувати людей, які там мешкають», - зазначив Гройсман.

Він також додав, що сьогодні, «де є український прапор, влада може гарантувати всі соціальні виплати».

А щодо безпосереднього відновлення інфраструктури, то найпершою важливою передумовою для цього Гройсман назвав припинення вогню, додавши, що з такою позицією погоджуються і міжнародні партнери.

Віце-прем’єр-міністр поінформував, що уряд спільно з місією Організації Об’єднаних Націй, Європейського Союзу та Світового банку напрацювали чіткий план взаємодії – підтримка тимчасових переселенців, вирішення гуманітарних питань та план відновлення Донбасу.

«Нещодавно я повернувся з Брюсселя. Ми там говорили про план відновлення країни, який є частиною «Стратегії 2020», оголошеної президентом України і про окремий план - програму відновлення Донбасу. Хочу запевнити: буде мир - ми дуже швидко і якісно все відновимо. Ми не тільки відновимо все те, що було зруйновано, а відновимо нормальне життя. Бо люди на Донбасі навряд чи знали, що таке нормальне життя», - наголосив Гройсман.