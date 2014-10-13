В бою в Комінтернове бойовики "ДНР" втратили кілька одиниць техніки

Як повідомив 0629 джерело в одному з добровольчих підрозділів МВС, в результаті бою бойовики втратили кілька одиниць техніки. В української армії втрат немає.

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В даний час в Комінтернове чутна стрілянина. Однак використовується не артилерійська зброя, а стрілецька. У зв'язку з чим джерело допустило ймовірність, що бойовики "ДНР" ведуть бій між собою, до того ж позиції української армії перебувають далеко від Комінтернове.