В бою в Комінтернове бойовики "ДНР" втратили кілька одиниць техніки
12:55, 13 жовтня 2014Політика
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Сьогодні вранці в селі Комінтернове Новоазовського району йшов бій між українськими військовими і бойовиками "ДНР".
REUTERS
Як повідомив 0629 джерело в одному з добровольчих підрозділів МВС, в результаті бою бойовики втратили кілька одиниць техніки. В української армії втрат немає.
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В даний час в Комінтернове чутна стрілянина. Однак використовується не артилерійська зброя, а стрілецька. У зв'язку з чим джерело допустило ймовірність, що бойовики "ДНР" ведуть бій між собою, до того ж позиції української армії перебувають далеко від Комінтернове.
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