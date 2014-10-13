Порошенко направив закон про люстрацію на оприлюднення

Про це глава держави написав у Twitter.

"На зустрічі з керівниками депутатських фракцій повідомив, що закон про люстрацію направлено на оприлюднення", - зазначив Порошенко.

На зустрічі з керівниками депутатських фракцій повідомив, що Закон про люстрацію направлено на оприлюднення. pic.twitter.com/SbGVhg0Xji — Петро Порошенко (@poroshenko) 13 октября 2014

Як повідомляв УНІАН, 9 жовтня Порошенко підписав Закон «Про очищення влади», ухвалений Верховною Радою 16 вересня.

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