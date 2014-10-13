ГПУ займеться перевіркою мітингу бійців Нацгвардії під АП

Про це УНІАН повідомив прокурор Центрального регіону України з нагляду за додержанням законів у військовій сфері Юрій Війтєв.

За його словами наразі він перебуває біля будівлі АП та спостерігає за тим, що відбувається.

"Я бачу, що відбувається, але наразі не можу сказати, яке остаточно буде прийнято рішення. Ми, звичайно, будемо перевіряти", - сказав Війтєв.

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Як повідомляв УНІАН, понад 300 строковиків Національної гвардії проводили мітинг під Адміністрацією президента України з вимогою демобілізації та повернення додому.

Близько 21.30 да автобуси зі строковиками НГУ поїхали з вул.Інститутської.

Однак під АП залишилося близько 100 нацгвардійців