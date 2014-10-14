Бойовики в зоні АТО отримують підкріплення і техніку вночі, польовими дорогами - батальйон «Шторм»

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Одеському кризовому медіацентрі у понеділок заявив начальник штабу добровольчого батальйону спеціального призначення «Шторм» Головного управління МВС в Одеській області Андрій Мельник.

«Вдень офіційно на очах представників ОБСЄ підрозділи виводяться по основних дорогах. Все це фіксується на відео, фото, а вночі польовими дорогами вводиться назад. У більшій кількості - свіжі сили, свіжі підрозділи, свіжа техніка з боєприпасами», - сказав Мельник.

Він зазначив, що після Мінської угоди про перемир'я кількість обстрілів скоротилася, але вважає, що поки кордон з Російською Федерацією «жорстко не перекриють», вони продовжуватимуться.

«Коли ми перебували в населеному пункті Георгіївка, по нас вели вогонь з артилеристських систем калібру 122 мм і реактивних систем залпового вогню «Град». У мене більш ніж 20-річний досвід у збройних силах, тому можу чітко сказати – щоб так стріляти, повинні бути фахівці високого рівня. Ми надавали медичну допомогу жителям Георгіївки, які дістали поранення в результаті цього обстрілу», - сказав начальник штабу. За його словами, по населених пунктах Щастя і Дмитрівка Луганської області вівся вогонь реактивними системами залпового вогню «Смерч» з території РФ – «це однозначно», оскільки встановлено підрозділами артилеристської розвідки.

Боєць говорить, що серед бойовиків – «безумовно, присутні жителі Луганської й Донецької областей, думаю, що присутні також жителі інших областей України, які вирушили туди, – хтось за грошима, хтось з особистої помсти». Дати аналогічну відповідь (обстріл) українські військові не можуть, оскільки вогняні позиції терористів – в густонаселених районах, біля лікарень.

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«А вони стріляють, їм все одно – військові, мирні. Наприклад, Георгіївку квартал за кварталом стирали з лиця землі. Цей населений пункт - за 3,5 км від західної околиці Луганська. Тобто, з наших позицій було видно будинки Луганська. Бували ракетно-артилеристські нальоти по 4 і більше годин. І таких було на добу 2-3», - розповів Мельник. Він стверджує, що «кількість боєприпасів, які вони викидали лише на наші позиції, а ми – мала частина від підрозділів, які брали участь у цій операції», за один вогняний наліт - 3-4 «КамАЗи».

Як пояснив начальник штабу, складів артилеристських снарядів на території Луганської й Донецької областей немає, «значить, їх звідкись щодня привозять, швидше за все, з території суміжної держави». Обстріл припиниться, як вважає боєць, коли буде перекрито надходження боєприпасів.

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня керівник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко заявив, що Рада національної безпеки і оборони України фіксує згортання польових таборів і відведення російських військ від кордонів України.

«У нас є інформація про те, що ті військові частини, які прибували до державного кордону України і знаходилися на території РФ, вони розташовувалися в польових таборах, тепер спостерігається їх рух і згортання для того, щоб повернутися в місця постійної дислокації», - заявив він.

Водночас, за даними РНБО, на територію України продовжують переправляти найманців, яких готують у польових таборах Росії.

«Відведення регулярних військових частин від кордону України, звичайно, це позитивний процес, але це не впливає на відправлення на територію України через неконтрольовані ділянки кордону найманців, яких готують у польових таборах Росії», - сказав Лисенко.