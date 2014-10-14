Закон про прокуратуру почне діяти лише за півроку – Ярема

Про це йдеться у його коментарі, наведеному на сайті ГПУ.

"Цей закон вступає в силу через півроку, тобто, 14 березня 2015 року. Це пов'язано з тим, що створюються нові структури. Такі, як Кваліфікаційна комісія прокуратури, яка буде представлена 11 представниками різних органів. У тому числі, адвокатами, представниками омбудсмена, представниками прокуратури", - сказав Ярема.

Читайте такожТурчинов: Провокатори завадили Раді ухвалити важливі рішенняВін додав, що "в такий спосіб нам треба буде здійснити організаційні заходи для того, щоб цей орган запрацював". "Він буде виконувати надзвичайно важливу функцію - підбір кадрів. І до цієї роботи адміністративні керівники, тобто, прокурори і генеральний прокурор не будуть мати відношення", - сказав Ярема і додав, що він, як генеральний прокурор, буде лише затверджувати пропозиції Кваліфікаційної комісії під час призначення на посади і оформлення прокурорів на роботу.

Ярема відзначив, що українська прокуратура позбавляється "радянського способу роботи - загального нагляду". "Тобто, нагляду за дотриманням законності під час здійснення своїх повноважень", - сказав він.

Крім того, генпрокурор зауважив, що "друга функція - це позбавлення досудового слідства". Так, вводяться нові принципи роботи, які формуються на двох новостворених органах щодо прокурорського самоврядування. "В такий спосіб ми будемо підбирати кадри і в такий спосіб здійснювати контроль за діяльністю кожного прокурора. Сьогодні прокурори областей, місцеві прокурори будуть здійснювати свою діяльність вже більш незалежно і приймати рішення відповідно до діючого законодавства", - сказав Ярема.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 жовтня, ВР ухвалила закон про прокуратуру (№3541). Цей закон визначає правові засади організації і діяльності прокуратури України, прокурорського самоврядування, статус прокурорів, систему прокуратури, порядок здійснення, а також систему прокуратури України.