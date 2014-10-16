Міліція затримала 41 учасника сутичок під Радою

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв'язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ України.

“Під час проходження біля Верховної Ради учасники маршу зробили спробу пройти до вхідних дверей будівлі ВР. Це стало причиною виникнення штовханини, яка переросла у бійку з представниками міліції. Під час бійки у правоохоронців видирали з рук радіостанції і гумові кийки, також з натовпу кидали петарди, каміння, димові шашки, вибухові пакети та застосовували спецзасоби сльозогінної дії, розбили кілька вікон у приміщенні ВР”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначає МВС, «в результаті заворушень, організованих біля ВР, було затримано 41 порушника громадського порядку. 10 із затриманих були арештовані в порядку статті 208 КПК, щодо 17 складені адміністративні протоколи за статтею 185 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Решта 14 громадян відпущені, оскільки стосовно них наразі відсутні докази скоєння ними злочинів або адміністративних правопорушень».

Як повідомляв УНІАН, 14 жовтня близько 12.00 до ВР прибула група невідомих людей у балаклавах та з прапорами «Правого сектора». Ці люди кидали «коктейлі Молотова» і петарди в будівлю Верховної Ради. Також вони влаштували сутички з правоохоронцями, стріляли по вікнах будівлі з травматичної зброї та рогаток.

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Отримали поранення 17 правоохоронців, двоє з яких перебувають у тяжкому стані.

Через ці провокації голова ВР Олександр Турчинов змушений був достроково закрити останнє пленарне засідання Верховної Ради 7-го скликання.

Пізніше на сайті «Правого сектора» було розміщено повідомлення, що їхні активісти не беруть участі в заходах біля будинку парламенту.

Столична міліція відкрила провадження за статтею «хуліганство» Кримінального кодексу України.