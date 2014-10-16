МЗС закликає Росію зупинити кампанію з усиновлення кримських сиріт іноземцями

19:41, 16 жовтня 2014
Політика
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Міністерство закордонних справ України закликає російську сторону виконувати свої міжнародно-правові зобов'язання.

МЗС звернувся до Росії з закликом не порушувати права дітей

Міністерство закордонних справ України закликає російську сторону прийняти відповідно до своїх міжнародно-правовими зобов'язаннями всі необхідні заходи з метою недопущення протиправного усиновлення громадян України іноземцями та їх подальшого незаконного переміщення з території України.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі прес-секретаря МЗС України Євгена Перебийноса щодо протиправного усиновлення дітей - громадян України на території Автономної Республіки Крим.

Як зазначили у Департаменті політики та комунікацій Міністерства закордонних справ України, за наявною інформацією, на даний час в АР Крим під егідою російських громадських організацій реалізується програма «поїзд надії - Крим», метою якого є усиновлення громадянами Російської Федерації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які є громадянами України і проживають на території автономії.

Читайте такожКримчанам розповіли, як не брати участь в російському "переписі"«Стаття 21 Конвенції ООН про права дитини передбачає, що держави-сторони, які визнають чи дозволяють існування системи усиновлення, забезпечують, щоб усиновлення дитини здійснювалося виключно з дозволу компетентного органу», - відзначили в МЗС.

В МЗС нагадали, що «у відповідності з вимогами ст.283 Сімейного кодексу України, усиновлення іноземними громадянами дітей громадян України повинно відбуватися за згодою центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері усиновлення та захисту прав дітей (в Україні таким органом є Міністерство соціальної політики)».

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Нагадаємо, останні півроку на окупованих територіях України постійно практикуються викрадення і вивезення в Росію як дорослих громадян України, так і дітей. Так, у Криму були викрадені і вивезені в Росію четверо українців, звинувачених пізніше в причетності до тероризму.

На Донбасі була викрадена і вивезена в Росію українська льотчиця Надія Савченко.

Також бойовики здійснили кілька спроб масового викрадення дітей на Донбасі, проте завдяки міжнародного скандалу їх вдалося звільнити.

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