ЦВК зареєструвала ще 436 офіційних міжнародних спостерігачів

Як повідомили УНІАН у прес-службі ЦВК, відповідне рішення було прийнято вчора на черговому засіданні Комісії.

Таким чином, загальна кількість міжнародних спостерігачів на виборах становить 1 тис. 625 осіб, йдеться в повідомленні.

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Також Комісія зареєструвала ряд уповноважених осіб деяких політичних партій в одномандатних виборчих округах.

Крім того, ЦВК зареєструвала довірених осіб кількох кандидатів у народні депутати України, зареєстрованих в одномандатних виборчих округах. Разом з тим, кільком з них відмовлено в реєстрації їх довірених осіб, а реєстрацію довіреної особи одного з кандидатів у народні депутати України скасовано.

Водночас у зв’язку з виявленими обставинами, які позбавляють особу, висунуту кандидатом у народні депутати, права бути обраною народним депутатом згідно зі статтею 9 виборчого закону, ЦВК скасувала реєстрацію кандидата у народні депутати Василя Рішка, який балотувався в ОВО № 71 в порядку самовисування на позачергових виборах.