Путін та Меркель більше двох годин обговорювали реалізацію Мінських домовленостей

Президент Росії Володимир Путін в ході бесіди з канцлером ФРН Ангелою Меркель обговорили хід реалізації Мінських домовленостей щодо врегулювання конфлікту в Україні, як і раніше, є "серйозні розбіжності" у поглядах на те, що відбувається на Донбасі, повідомив прес-секретар глави російської держави Дмитро Пєсков, передає російське агентство РИА Новости.

"В ході тривалої (близько 2,5 годин) та детальної бесіди Путін і Меркель провели досить детальну звірку годинників щодо реалізації Мінських домовленостей. Було акцентовано першочергове значення завершення процесу розведення протиборчих сторін на південному сході України", - заявив він.

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"Як і раніше тривають серйозні розбіжності у поглядах на генезис конфлікту, а також на першопричини того, що там відбувається в даний час", - сказав прес-секретар президента РФ.

За його словами, Путін та Меркель також торкнулися теми моніторингу режиму припинення вогню і "в нюансах обговорили газове досьє".