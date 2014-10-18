СБУ затримала диверсійну групу, яка планувала теракти на стратегічних об'єктах Запоріжжя

Співробітники СБУ затримала диверсійну групу, яка планувала серію терактів на стратегічних об'єктах та у адміністративних будівлях Запорізької області з метою поширення панічних настроїв серед населення та дестабілізації ситуації у регіоні напередодні позачергових парламентських виборів.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, ватажок групи - 39-річний громадянин України, який у квітні ц.р. долучився до терористів "Донецької народної респібліки" та у складі збройних бандформувань захоплював адміністративні будівлі, чинив напади на позиції українських військових.

Встановлено, що зловмисники отримували завдання та детальні інструкції від ватажків терористів «ДНР» щодо проведення диверсій на об’єктах інфраструктури Запоріжжя. Зокрема, диверсанти готували вчинити вибух у приміщенні виборчого штабу однієї з українських політичних сил, наступним об’єктом мали стати споруди життєзабезпечення регіону.

Крім цього, злочинці мали забезпечити прибуття та розміщення на конспіративних квартирах у Запоріжжі інших озброєних диверсійно-підривних груп. Вони збирали дані про розташування блокпостів та надійність охорони об’єктів інфраструктури. Фото і відео цих об’єктів, а також їхні графічні схеми диверсанти надсилали своїм кураторам-терористам.

16 жовтня під час спецоперації у Запоріжжі та Енергодарі співробітники СБУ одночасно затримали трьох зловмисників-диверсантів.

У них вилучено дві гранати Ф-1, 16 одиниць холодної зброї, мисливську рушницю, травматичний пістолет, переобладнаний під стрільбу бойовими набоями, електродетонатори, 200-грамову тротилову шашку, кулеметну стрічку з набоями, 15 підготовлених пляшок з «коктейлями Молотова», комплекти військової форми без розпізнавальних знаків та символіку терористичних організацій. Також виявлено хімічні речовини, компоненти, креслення та інструкції для виготовлення саморобних вибухових пристроїв. Крім цього, вилучено уже підготовлені чотири СВП, начинені саморізами і цвяхами.

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У рамках кримінального провадження за ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ст.258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України тривають оперативно-слідчі дії. Затриманих взято під варту, вони дають свідчення.