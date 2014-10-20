Голови МЗС країн ЄС обговорять ситуацію в Україні

На зустрічі йтиметься про хід виконання мінських домовленостей і контроль за дотриманням режиму припинення вогню на Донбасі. Серед тем дискусії може бути посилення місії ОБСЄ, яка спостерігає за розвитком ситуації, повідомляє Радіо Свобода.

За повідомленнями з дипломатичних джерел, міністри закордонних справ країн ЄС не ухвалюватимуть рішення про скорочення або посилення санкцій проти Росії через її дії в Україні.

Читайте такожУ ЄС заявили, що продовження Путіним війни на Донбасі призведе до ще більших санкційБудь-які рішення з цього питання можливі пізніше, після обговорення питання Комітетом постійних представників країн Євросоюзу, які мають порушити цю тему до кінця жовтня.

Серед інших тем обговорення міністрів – боротьба з поширенням вірусу еболи, протистояння з бойовиками угруповання «Ісламська держава» тощо.